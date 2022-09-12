يارالله يناقش مع قائد بعثة حلف 'الناتو' تطوير قدرات جيش العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس أركان الجيش في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "يار الله، التقى، قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال جيوفاني م. اينوتشي، وعدداً من مستشاري البعثة".



كما التقى من الجانب العراقي "معاون رئيس أركان الجيش للتدريب، ومدير التدريب العسكري، وأمين سر البحرية رئاسة أركان الجيش، ومدير قسم الملحقيات".



وأوضح، أن "اللقاء، بحث أطر التعاون والتنسيق وتوسيع الشراكة على مستوى التدريب وتقديم الخبرات في جميع مفاصل المؤسسة العسكرية، من أجل تطوير قدرات الجيش العراقي".