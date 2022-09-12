الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 أيلول 2022 ساعة 14:21

حماس: ذكرى اندحار الاحتلال عن غزة تؤكد أن المقاومة سبيل التحرير

حماس: ذكرى اندحار الاحتلال عن غزة تؤكد أن المقاومة سبيل التحرير
وأضافت الحركة في بيان اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الـ17 لاستكمال انسحاب جيش الاحتلال من غزة، أن "دحر الاحتلال عن القطاع جاء بفضل تمسك المقاومة، وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسّام، بثوابتها الوطنية، وخياراتها الاستراتيجية في مواجهة العدو، وبتلاحم شعبها؛ ومراكمة الإعداد والقوة".

وأكدت استمرار مسيرة المقاومة "حتى تحرير الأرض والمقدسات، وعودة الشعب"، عادّةً أن الانسحاب "تحقّق بفعل ضربات المقاومة الباسلة التي أذاقته ضريبة عدوانه" وأجبرته على "تفكيك مستوطناته والهروب".

ولفتت إلى أن ذكرى الانسحاب من غزة "محطة مهمّة في مسيرة شعبنا نحو التحرير الشامل"، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار الحصار على القطاع منذ 15 عاماً.

وثمّنت "حماس" الأدوار والجهود التي تبذلها الدول والحكومات والمنظمات في دعم المشاريع الإنسانية والتنموية في قطاع غزّة، والتخفيف من آثار الحصار وتداعياته، داعية إلى "إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال" وإنهاء الحصار.

وتوافق، اليوم الاثنين، الذكرى الـ17 لاستكمال انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي في منتصف آب/أغسطس 2005، بإخلاء مستوطناته من القطاع، في حدث تاريخي، حيث كان يصف مستوطنة "نيتساريم" وسط قطاع غزة، بأنها مثل "تل أبيب"، في إشارة إلى أنها مدينة إسرائيلية لن يتخلى عنها.

وأخلت "إسرائيل" 21 مستوطنة كانت تحتل نحو 35 بالمئة من مساحة القطاع، الذي لا تتعدى مساحته 360 كيلومترا مربعا.

واحتلت "إسرائيل" قطاع غزة عام 1967، وظلت مسؤولة عن إدارته، حتى مجيء السلطة الفلسطينية عام 1994، لكنها أبقت على قواتها في مستوطنات مركزية داخله، كان يسكنها نحو ثمانية آلاف مستوطن.
مصدر : وكالات
رقم : 1013980
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فيديو: علماء دين وشخصيات عالمية حضروا مؤتمر نداء الأقصى الدولي في كربلاء
فيديو: علماء دين وشخصيات عالمية حضروا مؤتمر نداء الأقصى الدولي في كربلاء
بالفيديو: مقاتلو الحشد يؤمنون قوافل الزوار في سنجار
12 أيلول 2022
فيديو: عدد زوار الأربعين الإيرانيين قد يتجاوز الـ4 ملايين
12 أيلول 2022
فيديو: أداء زيارة الأربعين مؤازرة للحق والعدالة
فيديو: أداء زيارة الأربعين مؤازرة للحق والعدالة
11 أيلول 2022
ايران.. خطة لتنفيذ 1200 رحلة لنقل زوار الأربعين الحسيني
ايران.. خطة لتنفيذ 1200 رحلة لنقل زوار الأربعين الحسيني
11 أيلول 2022
أول مرة في العالم.. تدمير منظومة الدفاع باتريوت بطائرة انتحارية يمنية
أول مرة في العالم.. تدمير منظومة الدفاع باتريوت بطائرة انتحارية يمنية
10 أيلول 2022
تحذيرات سورية لـ"تل أبيب" من اللعب بالنار
تحذيرات سورية لـ"تل أبيب" من اللعب بالنار
10 أيلول 2022
وفاة ملكة الانقلاب و بي بي سي الفارسية تغلق قسم التعليقات خشية الآراء المعارضة
وفاة ملكة الانقلاب و بي بي سي الفارسية تغلق قسم التعليقات خشية الآراء المعارضة
10 أيلول 2022
عقب ضغوط دولية... إسرائيل تعترف بقتل "شيرين أبو عاقلة"
عقب ضغوط دولية... إسرائيل تعترف بقتل "شيرين أبو عاقلة"
10 أيلول 2022
ازواجيّة المعايير في فيسبوك تجاه فلسطين.. حقيقتها وأسبابها؟
ازواجيّة المعايير في فيسبوك تجاه فلسطين.. حقيقتها وأسبابها؟
10 أيلول 2022
تحذيرات سورية لـ‘‘تل أبيب‘‘ من اللعب بالنار
تحذيرات سورية لـ‘‘تل أبيب‘‘ من اللعب بالنار
10 أيلول 2022
أول مرة في العالم.. تدمير منظومة الدفاع باتريوت بطائرة انتحارية يمنية
أول مرة في العالم.. تدمير منظومة الدفاع باتريوت بطائرة انتحارية يمنية
10 أيلول 2022
الصين والسعودية نحو تعزيز التعاون الثنائي
الصين والسعودية نحو تعزيز التعاون الثنائي
10 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أول مرة في العالم.. تدمير منظومة الدفاع باتريوت بطائرة انتحارية يمنية
تحذيرات سورية لـ‘‘تل أبيب‘‘ من اللعب بالنار
أول مرة في العالم.. تدمير منظومة الدفاع باتريوت بطائرة انتحارية يمنية
الصين والسعودية نحو تعزيز التعاون الثنائي