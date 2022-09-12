مديرية الدفاع المدني تصدر 11 توصية لزائري أربعينية الامام الحسين (ع)

وقال المنسِّق الإعلامي للدفاع المدني نواس صباح شاكر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المديرية أصدرت عدة توصيات لزوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، بشأن تطبيق شروط السلامة والأمان".



وأشار إلى إنَّ "التوصيات تضمَّنت ضرورة التعامل الصحيح مع أسطوانات الغاز المستخدمة في الطبخ وإحكام ربط الأنابيب للحد من تسرب الغاز، وتجنب خزن الوقود داخل المواكب مهما كانت الكمية المخزنة وابعاد مصادر النار عن الخيم والسرادق، فضلاً عن منع تقرُّب الأطفال من قدور الطبخ للحد من الحوادث".



وأكد شاكر، "ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالنسبة لأصحاب المواكب أثناء تأدية الطبخ من خلال تقليل مصادر النار والمصادر الكهربائية، بالإضافة الى تأمين مطفأة حريق في المواكب الحسينية، كونها أهم وسيلة أمان، مع الحرص على تدريب العاملين الموجودين على استخدامها بشكل صحيح".



وتابع، أنَّ "التوصيات شملت ايضاً فسح المجال أمام حركة عجلات الدفاع المدني، بوصفها عجلة طوارئ ومكلفة بإنقاذ المواطنين"، داعياً "المواطنين الإبلاغ عن الحوادث بالاتصال على رقم الطوارئ المجاني 115".