الخارجية الإيرانية: بيان الترويكا الأوروبية خطوة غير مدروسة

اسلام تايمز (إيران) - أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني أن البيان الصادر عن الترويكا الاوروبية حول ايران “خطوة غير مدروسة جاءت في توقيت غير مناسب”. قق