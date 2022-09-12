وقفة تضامنية مع الاسير ناصر أبو حميد

اسلام تايمز (فلسطين) - نددت وزارةُ الأسرى والمحررين خلالَ وقفةٍ تضامنية امامَ اللجنةِ الدولية للصليب الأحمر في غزة بصمتِ المجتمع الدولي تجاهَ محاولةِ الاحتلالِ اعدامَ الاسيرِ المريض في سجون الاحتلال ناصر ابو حميد الذي يصارع ُمرضَ السرطانِ دونَ تقديمِ العلاجِ اللازمِ واطلاقِ سراحِه.