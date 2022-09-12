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الاثنين 12 أيلول 2022 ساعة 19:45

وقفة تضامنية مع الاسير ناصر أبو حميد

وقفة تضامنية مع الاسير ناصر أبو حميد
ودعت الوزارةُ الجميعَ لتحملِ مسؤولياتِهم تجاهَ معاناةِ الاسير أبو حميد ومجاميعِ الاسرى المرضى داخلَ السجون.
رقم : 1014001
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