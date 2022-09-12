قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وبلدة الرام في القدس

وفي القدس، اقتحمت آليات الاحتلال، بلدة الرام صباح اليوم، وانتشر جنود الاحتلال بكثافة في محيطها.



كما نفذ الاحتلال خلال الاقتحام، عمليات بحث في مكان انفجار مركبة فجأة مساء أمس.



أما في نابلس، فاقتحمت قوة من الجيش المدينة، واتشرت بتوسع في شوارعها، ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريًّا على مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس.



وكان مقاومون قد تصدوا، صباح اليوم، لاقتحام مفاجئ نفذته قوات الاحتلال لمدينة جنين.



وقالت مصادر محلية إنَّ مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال وتركزت بالقرب من مسجد جنين الكبير وسط جنين.



كما اندلعت اشتباكات مسلحة تخللها إطلاق النار بكثافة صوب قوات الاحتلال، التي اقتحمت جنين معززة بعشرات الآليات وجرافة عسكرية من حاجز الجلمة، وفتحة في الجدار الفاصل شمال شرق المدينة.