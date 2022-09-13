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الثلاثاء 13 أيلول 2022 ساعة 07:56

قوى العدوان ومرتزقته يرتكبون 154 خرقا للهدنة الانسانية والعسكرية

قوى العدوان ومرتزقته يرتكبون 154 خرقا للهدنة الانسانية والعسكرية
وأوضح مصدر عسكري للوكالة، أن خروقات العدوان، تمثلت في 40 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرق بعملية تسلل لمجموعة من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في ميسرة البرح بمحافظة تعز.

وأفاد المصدر بتسجيل أربعة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في المثلث بالفاخر في محافظة الضالع، وفي شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة، وعلى مواقع الجيش واللجان في تبة المقدمة بمنطقة غباري بالكدحة في محافظة تعز.

ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا أربعة خروقات باستحداث تحصينات لمرتزقة العدوان في جنوب حيران بمحافظة حجة، وفي خلف الجبلين بمنطقة بغير بالحد يافع في محافظة البيضاء، وكذا في غرب مزرعة مستور بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وفي شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر تسجيل 78 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم رصد 27 خرقا بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء والكسارة ورغوان بمحافظة مأرب.

كما استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان الشعبية في غرب حرض وبني حسن والمزرق وحيران وميدي والطينة بمحافظة حجة، وكذا في الشبكة بالمدافن وباتجاه الوادي والمرباش والمصينعة برازح وأيضاً باتجاه جبل كاظم بالملاحيظ في محافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة، استهدف مواقع الجيش واللجان في شمال وشمال شرق حيس وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وفي باب غلق بمحافظة الضالع.

واستهدف قصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في العمود والصيابة بوادي جارة وفي جبل قمبور بجيزان، وباتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الشبكة وجبل العمدة بنجران.

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 31 ألفاً و141 خرقاً.
رقم : 1014079
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