ملايين المسلمون يحييون الزيارة الأربعينية

وقالت المصادر أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، أعلن عن عدد الزائرين الذين دخلوا عبر المنافذ الحدودية العراقية بانه بلغ اكثر من ٣ ملايين زائر لإحياء الزيارة الاربعينية.



ويحيي ملايين المسلمين حول العالم ذكرى الأربعين المصادفة يوم الـ20 من صفر وهي مرور أربعين يوما على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وأصحابه وأهل بيته في معركة كربلاء أو واقعة الطف، التي حصلت في العاشر من شهر محرم الحرام سنة واحد وستين للهجرة.



وتعتبر الأربعينية من اكبر التجمعات البشرية في العالم حيث يتوافد ملايين الزائرين من العراق وكافة أنحاء العالم وعشرات آلاف مواكب العزاء من شتى بقاع العالم الى كربلاء المقدسة لإحياء مراسم هذه الذكرى العظيمة.



وقد بدت كربلاء كما لو انها ملاذاً لكل المظلومين والمستضعفين في كل اقطاب الارض.



افواج تتلوا اخرى، الصغير والكبير والنساء والشيوخ يتسابقون لشرف زيارة المرقد المقدس، وعلى الرغم من كثافة الحشود الزائرة والاجراءات الامنية المكثفة، الا ان مراسم الزيارة تسير بانسيابية تامة يكاد لا يستشعرها الزائر.



وتشير توقعات السلطات المحلية في كربلاء الى ان اعداد المشاركين في ذكرى اربعينية الامام الحسين هذا العام قد تصل الى 20 مليون زائر من بينهم 3 ملايين زائر من جمهورية ايران الاسلامية.



وتواصل الحشود المليونية توافدها من جميع انحاء العالم باتجاه كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام لتجديد البيعة والولاء للثورة الحسينية.



وفي هذا الصدد فقد عبر آية الله الحسيني ممثل قائد الثورة الاسلامية، عن شكره للشعب العراقي الكريم واصحاب المواكب على استضافتهم الكريمة لزوار أبي عبد الله الحسين من كل نقاط العالم.



ويواصل آلاف الزوار مسيرهم مشياً على الأقدام من مختلف المناطق في العراق، باتجاه مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام، على امتداد مئات الكيلومترات.



ويشهد طريق النجف – كربلاء، وهو طريق المشاية، تدفق ملايين الزوار متوجهين الى مدينة كربلاء حيث يتجمع الملايين حول القبتين الذهبيتين لمرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع)، في أكبر تظاهرة بشرية يعرفها التاريخ.



وأعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية، يوم الخميس الماضي ، نشر فرق خاصة لتوزيع الكمامات وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة خلال فترة إحياء مراسم زيارة أربعين الامام الحسين (ع) في كربلاء. وبحسب معاون الأمين العام للشؤون الفكرية والثقافية في العتبة، أفضل الشامي، فإن “هذه الفرق تم توزيعها في مداخل الصحن الحسيني الشريف لتوزيع الكمامات على الزائرين”.