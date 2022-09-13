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الثلاثاء 13 أيلول 2022 ساعة 08:15

تجدد القتال بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورنو كاراباخ

تجدد القتال بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورنو كاراباخ
وهاجمت القوات الأذربيجانية مواقع أرمينية في ثلاثة أماكن بالمدفعية والأسلحة ثقيلة العيار، وفقا لتقارير وكالة أنباء روسية نقلت عن وزارة الدفاع الأرمينية.

وفي الوقت نفسه، أشارت وزارة الدفاع الأذربيجانية في باكو إلى أن "محاولة تخريب أرمينية واسعة النطاق" قد تسببت في اندلاع القتال.

و أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية فجر الثلاثاء عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، في اشتباكات مسلحة وقعت منتصف ليلة الثلاثاء على الحدود مع أذربيجان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية أرام توروسيان: "على الجانب الأرمني هناك قتلى وجرحى".

وصرح بأن القوات الأذربيجانية قصفت أيضا منشآت البنية التحتية المدنية في المنطقة.

وكانت قد ادعت وزارة الدفاع الأرمينية، أن "القوات المسلحة الأذربايجانية تقصف أراضي البلاد بالمدفعية وتستخدم الطائرات بدون طيار".

من جانبه، قال رئيس اللجنة البرلمانية لحماية حقوق الإنسان والقضايا العامة في أرمينيا، تاجوهي توفماسيان، إن "أذربيجان تقصف أراضي البلاد على الحدود مع أذربيجان".

وكتب توفماسيان على مواقع التواصل الاجتماعي: " يتم قصف الحدود بأكملها. أيها الناس، كونوا أقوياء. القوة والقوة لجنودنا".

ومن جهة اخرى، اعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية "ان قواتنا تشن هجوما على الحدود مع أرمينيا ردا على استفزازات أرمينية".

ويخوض البلدان صراعا منذ عقود حول منطقة ناغورنو كاراباخ التي كانت تضم تاريخيا أغلبية من السكان الأرمن لكنها كانت جزءا من أذربيجان في ظل حكم السوفييت.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أعلنت منطقة ناغورنو كاراباخ استقلالها عن باكو تحت اسم جمهورية آرتساخ، بدعم من يريفان، مما أثار حربا استمرت ثلاث سنوات.

وانتهت الحرب في عام 1994، مع انتصار أرمينيا، وكانت ناغورنو كاراباخ لمدة ربع قرن تحت السيطرة الأرمينية الفعلية، على الرغم من أن وضعها لم يكن معترفا به دوليا أبدا.

وبعد عقود من الجمود، استعادت أذربيجان فجأة أجزاء كبيرة من هذه المنطقة في حملة عسكرية عام 2020، مما أجبر أرمينيا على تقديم تنازلات إقليمية كبيرة.
رقم : 1014086
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