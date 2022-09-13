البرلمان الأوروبي يعين أمينا عاما جديدا في قرار مثير للجدل

وفي أول يناير، سيخلف تشيوتشيتي الألماني كلاوس فيله، الذي يشغل أعلى منصب في البرلمان منذ العام 2009.



وذكر موقع بوليتيكو الإخباري نقلا عن مصادر مجهولة أن تعيين تشيوتشيتي كان جزءا من صفقة خلف الكواليس.



ويتم اتخاذ القرار بشأن من يحصل على هذا المنصب الرفيع من قبل نواب رئيس البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 14 نائبا وخمسة من أعضاء المكتب الاستشاري.



وبعد الاستماع إلى أربعة مرشحين وطرح الأسئلة، أجرى المكتب البرلماني "مداولات متأنية" وقرر "بأغلبية كبيرة جدا" تعيين تشيوتشيتي، حسبما ذكر البرلمان الأوروبي في بيان. ولم يتم الكشف علنا عمن صوت له.



أثار هذا التعيين انتقادات شديدة من الخضر والديمقراطيين الاجتماعيين في الاتحاد الأوروبي.



وقالت هايدي هوتالا، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، من حزب الخضر، إن عملية الاختيار غير كافية، حيث يقدم كل مرشح نفسه لمدة عشر دقائق فقط.



ويشغل تشيوتشيتي حاليا منصب رئيس مكتب رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.