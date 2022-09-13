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الثلاثاء 13 أيلول 2022 ساعة 08:19

العراق.. الإطار التنسيقي متمسك بمرشحه لرئاسة الحكومة

العراق.. الإطار التنسيقي متمسك بمرشحه لرئاسة الحكومة
والاثنين أعلن الإطار التنسيقي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن توصله "إلى تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية".

وأشار البيان إلى أن الإطار التنسيقي يؤكد "تمسكه الكامل بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني".

كما أكد الإطار التنسيقي في بيانه "استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، حرصا منه على تجنيب البلاد مزيدا من الأزمات".

وأعرب الإطار التنسيقي عن "تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في أربيل والذي أعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها".
مصدر : وكالات
رقم : 1014088
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