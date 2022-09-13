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الثلاثاء 13 أيلول 2022 ساعة 08:21

لبنان.. ارتفاع سعر البنزين بعد وقف "الدعم" كلياً

لبنان.. ارتفاع سعر البنزين بعد وقف "الدعم" كلياً
وبلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتر) خلال تعاملات اليوم، نحو 638 ألف ليرة (نحو 18 دولار وفق سعر السوق الموازية) مسجلا ارتفاعاً بقيمة 20 ألف ليرة عن أسعار اول أمس الأحد.

ويأتي قرار رفع الدعم، في إطار سياسة تخفيض الدعم تدريجياً التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً، تماشياً مع أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد منذ نحو 3 أعوام.

وقال عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج براكس، للأناضول، إن دعم البنزين توقف اليوم (الاثنين) بشكل كامل، وبات سعره مرتبط بسعر صرف الدولار في السوق الموازية.

وكان البنك المركزي يدعم استيراد البنزين من خلال تأمين الدولار للمستوردين، وفق سعر صرف منصة "صيرفة" البالغ حالياً نحو 28 ألف ليرة للدولار، مقابل 35 ألف ليرة في السوق الموازية.

ويهدف الدعم للحفاظ على استقرار الأسعار، إلا أن تراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى المركزي تسبب في عدم توفر النقد المخصص لهذه الغاية، ما دفع الحكومة إلى تقليص الدعم تدريجياً على مدى الأشهر الماضية.

ومنذ أواخر 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة صنفها البنك الدولي من بين ثلاث أشد أزمات في العالم، حيث أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع قياسي بنسبة الفقر.

 
مصدر : وكالات
رقم : 1014089
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