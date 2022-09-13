قتيلان وجرحى بحوادث إطلاق نار في كندا

وقالت الشرطة إن مسلحا أطلق النار على ضابط شرطة من مسافة قريبة في ما وصفته الشرطة بأنه "هجوم بلا سبب" وأرداه قتيلا في مدينة ميسيسوغا بغرب تورنتو، كما أصيب في ميسيسوغا شخص آخر بجروح.



وبعد أقل من ساعة على ذلك، وقع إطلاق نار في بلدة ميلتون المجاورة حيث قتل شخص وأصيب آخران.



وحسب الشرطة فإن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما، ويشتبه بتورطه في كلا الحادثين، سرق سيارة جيب وهرب من مكان الحادث قبل أن يتم العثور عليه في مدينة هاملتون بجنوب تورونتو.



وأفادت الشرطة بأنه بعد ملاحقته تمت إصابة المشتبه واعتقاله، قبل أن يعلن وفاته في وقت لاحق.

