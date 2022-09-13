?>?> قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس - اسلام تايمز

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب آدم صلاح الدين فراج من مخيم بلاطة شرق نابلس، وذلك بعد اقتحام المخيم ومداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.



كما اعتقلت شابين أحدهما أسير محرر من طولكرم، وهما الأسير المحرر شادي باسم جعار من بلدة علار، وإسلام أسامة الساعي من ضاحية ارتاح، بعد مداهمة منزلي ذويهما.



وفي الخليل، اعتقل جيش الاحتلال خمسة فلسطينيين من بلدة يطا جنوب المدينة، وهم قتيبة حامد نواجعة (25 عاماً)، وثائر قطامش نواجعة (38 عاماً)، ومحمد إبراهيم حريزات، وشادي العمور، وحمودة دعيس، عقب مداهمة وتفتيش منازلهم.



واستولت قوات الاحتلال على مركبتين في البلدة، فيما نصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وقامت بتفتيشها ودققت في هويات الفلسطينيين.



وفي الداخل المحتل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي أمجد جرار من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء تواجده في الأراضي المحتلة عام 1948.



وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري جنوب جنين، ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات عرابة ويعبد ومركة وفحمة وصانور وبير الباشا.



وطالت الاعتقالات ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وهم أنس محمد سباتين (24 عاماً)، وعدي فارس أبو عليا (19 عاماً)، ورامي اللحام، وذلك أثناء تواجده قرب مفرق مراد عند الجهة الغربية للمدينة.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية شابين من باب حطة قرب المسجد الأقصى، ولم يتم التعرف على هوية المعتقلين.



واندلعت مواجهات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال في بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.