?>?> إيران تشكر العراق حكومة وشعبا لضيافته زوار الاربعين - اسلام تايمز

وقال وحيدي في رسالة له على مواقع التواصل الاجتماعي، بصفتي وزيراً للداخلية في الجمهورية الاسلامية أتقدم الى أخوتي وأخواتي من الشعب العراقي الحبيب بوافرِ الشكرِ والتقدير لتفانيهم وإخلاصِهم في خدمة الزائرين، آمِلاً من الله تعالى أنْ يرزقهم خير الدنيا والآخرة لِما يقدمونه من خدمات عظيمة لزوار سيد الشهداء عليه السلام.هذا ونشر السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم ال صادق نوه فيها الى شكر كبار المسؤولين الايرانيين للعراقين لحسن ضيافتهم زوار الاربعين حيث قال : يخاطب سماحة الامام الخامنئي اصحاب المواكب العراقية والشعب العراقي المضياف بمصرع من المتنبي " اذا انت اكرمت الكريم ملكته" ويشارك فخامة الرئيس رئيسي بحملة "شكرا حبيبي" التي اطلقها الشعب الايراني لشقيقه الشعب العراقي .