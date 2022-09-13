?>?> عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى - اسلام تايمز
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الثلاثاء 13 أيلول 2022 ساعة 12:28

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
ونقلت مصادر صحفية عن بيان دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن "مجموعات متتالية من المستوطنين المتطرفين اقتحمت الأقصى صباح اليوم، وتجولت في باحاته بشكل استفزازي".

وأوضح البيان أن "المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة، شرقي الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال".

وأضاف أن "شرطة الاحتلال فرضت قيودًا دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية".

يشار إلى أن "جماعات الهيكل" المزعوم، تستعد لتنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ بتاريخ 26 أيلول الجاري، ويستمر حتى تشرين الأول القادم.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى.

ويتعرض "الأقصى" يوميًّا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.
رقم : 1014136
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