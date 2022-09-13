?>?> كييف تستعد لهجوم على محطة زابوريجيا النووية - اسلام تايمز

وقال روغوف: "مقاتلو زيلينسكي يواصلون الإرهاب النووي، إلى جانب أنهم الآن يعدون لهجوم كبير على منطقة محطة زابوريجيا النووية، في منطقة المعابر وإلى الشرق قليلا جاري نقل كميات كبيرة من الأسلحة الصاروخية (هيمارس) والمدفعية إم 777".



وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، قد أعلن يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تمد كييف ببيانات لقصف المنشآت الحيوية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.



وقال باتروشيف خلال اجتماع حول قضايا الأمن القومي في مقاطعة سيبيريا الفيدرالية: "قصف القوميين الأوكرانيين للمنشآت الحيوية لمحطة زابوريجيا النووية بالأسلحة الثقيلة التي قدمتها دول الناتو، والتي يتم تحديد الهدف من قبل الولايات المتحدة، يعد تهديدا خطيرا للأمان الإشعاعي".



وأضاف باتروشيف: "يمكن أن تكون عواقب هذه الاستفزازات كارثية للغاية ليس فقط بالنسبة لغالبية سكان أوكرانيا وروسيا، ولكن بالنسبة لأوروبا أيضا، ويمكن أن تتجاوز في نطاقها المآسي التي حدثت في محطات الطاقة النووية في تشيرنوبيل وفوكوشيما".