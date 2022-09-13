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الثلاثاء 13 أيلول 2022 ساعة 18:18

باشينيان: 'أرمينيا لن تمنح أي ممر عبر أراضيها لأي جهة'

باشينيان:
واردف رئيس الوزراء الأرميني:"كان موقفنا ولا يزال كما يلي: نحن لا نزرع لإعطاء ممر لأي شخص عبر أراضينا، لكننا نقبل بل ونهتم بفتح الطرق وإلغاء حظرها عبر أراضي بلادنا.

وأضاف: "أن فتح الطريق لا يشكل أي تهديد لأرمينيا، بل على العكس، سيوفر ضمانات إضافية للأمن والاستقرار، وشيء آخر، وعبارات تكشف عن مخاطر معينة يتم تضمينها أحياناً في الخطاب الأذربيجاني.

وتابع باشينيان قائلا: على سبيل المثال، يتحدثون عن الممر. أريد أن أكون واضحاً جداً في أننا لن نمنح لأي جهة ممراً عبر أراضي أرمينيا. لكننا سنفسح المجال وسنفتح ونحن مستعدون للقيام بذلك في أي وقت. لقد قدمنا ​​أيضاً مقترحات أنه بمجرد قبول أذربيجان لهذه المقترحات، يمكن توقيع وثيقة محددة بناءً على هذه المقترحات ويمكن تنفيذ الاتفاقية بسرعة كبيرة. وأنا أؤكد لكم أنه لا يشكل اي تهديد ".

وأشار رئيس الوزراء الى :"منطق جمهورية أرمينيا أن كل دول المنطقة يمكنها استخدام هذا الطريق بما في ذلك أرمينيا وأذربيجان. إذا كنت تتذكر الفقرة 9 من بيان 9 تشرين الثاني (نوفمبر) فإن الجملة الأولى تتعلق بإلغاء الحظر وإلغاء حظر الروابط الاقتصادية والنقل والطرق في المنطقة وحول الفتح وإعادة الفتح.أنتم تعلمون أن هذا الموضوع قد تم شرحه في البيان الثلاثي الصادر في 11 يناير 2021 وتم تسجيل الإجراءات التي يجب القيام بها لتنفيذ البند 9 من البيان الثلاثي في 9 نوفمبر".

وأكد باشينيان على:"أن تهديد عندما يتم فتح الطريق، لدى الآخرين الفرصة لاستخدام هذه الاتصالات، لكن أرمينيا لا تفعل ذلك. ماذا نعني؟ في حالة فتح الاتصالات الإقليمية، ستحصل أرمينيا على خط سكة حديد وطرق مع روسيا عبر أراضي أذربيجان".

وجاء كل ذلك بعد أن طالبت أذربيجان بفتح الاتصالات الإقليمية حتى تظل أرمينيا تحت الحصار.بحسب قول رئيس الوزراء الأرميني.
مصدر : وكالات
رقم : 1014164
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