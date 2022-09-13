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الثلاثاء 13 أيلول 2022 ساعة 21:03

توقيع 17 وثيقة للتعاون مع أوزبكستان على هامش قمة سمرقند

توقيع 17 وثيقة للتعاون مع أوزبكستان على هامش قمة سمرقند
وأشار "جمشيدي" إلى الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس رئيسي بعد توليه منصب الرئاسة في البلاد العام الماضي؛ مبينا أن تلك الزيارة شكلت انطلاقة للقاء عدد من القادة في منطقة آسيا الوسطى، وتم التصديق على انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي والمضي بنحو جيد في هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن القمة القادمة في سمرقند أيضا، سيتم خلالها التوقيع على عدد من التعهدات (المتعلقة بعضوية إيران في منظمة شنغهاي) بواسطة وزير الخارجية الإيراني.

وصرح المسؤول بدائرة الرئاسة، أن الحكومة الإيرانية استطاعت في غضون هذه الفترة، أن توسع العلاقات بشكل منقطع النظير مع دول آسيا الوسطى؛ موضحا أن التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والبنى التحتية والترانزيت مع هذه المنطقة، شهدت ارتفاعا كبيرا.

وحول قمة سمرقند القادمة، أكد جمشيدي على أن هذا الاجتماع لا يقل أهمية من اجتماع الأمم المتحدة؛ وذلك نظرا لحضور قادة دول كبيرة آسيوية فيه، مثل الصين والهند وروسيا وتركيا، فضلا عن بلدان آسيا الوسطى وأيضا مسؤولين كبار من دول روسيا البيضاء وباكستان وآذربيجان وأرمينيا.

كما صرح أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيتوجه غدا الأربعاء إلى طشقند، ملبيا دعوة نظيره الأوزبكي؛ حيث ستنعقد لقاءات ثنائية ومباحثات اقتصادية وتوقيع 17 وثيقة للتعاون في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين.

وأضاف هذا المسؤول أن رئيسي سيجري أيضا مباحثات ثنائية "ذات أهمية خاصة"، مع قادة 10 دول أعضاء في منظمة شنغهاي؛ بمن فيهم رؤساء جمهورية الصين وروسيا وتركيا والهند وباكستان وروسيا البيضاء.

وحول اجتماع القمة القادم لمنظمة شنغهاي، أعلن جمشيدي بأنه "سيبدا اعتبارا من اليوم الثالث لزيارة رئيس إلى جمهورية أوزبكستان، وباستضافة مدينة سمرقند التي تجمعنا بها أواصر حضارية مشتركة؛ حيث سيلقي آيةالله رئيسي كلمة الجمهورية الإسلامية بالمناسبة".
رقم : 1014182
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