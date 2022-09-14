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الأربعاء 14 أيلول 2022 ساعة 08:43

الجيش السوري يطرد رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي في الحسكة

الجيش السوري يطرد رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي في الحسكة
وذكرت مصادر صحفية سورية أن عناصر الجيش اعترضت الرتل الأمريكي المؤلف من 4 مدرعات عسكرية وشاحنة صغيرة وطردته من المكان ومنعته من العبور إلى منطقة منصيف جنوب شرق مدينة القامشلي في ريف الحسكة.
رقم : 1014243
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