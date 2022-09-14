الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 أيلول 2022 ساعة 11:51

شهيدان فلسطينيان ومقتل ضابط صهيوني في اشتباك مسلح قرب جنين

شهيدان فلسطينيان ومقتل ضابط صهيوني في اشتباك مسلح قرب جنين
وأدعت وسائل إعلام عبرية، ان الحدث وقع عند الساعة الثالثة فجرا، حين وصل فلسطينيان مسلحان وحاولا التسلل للمنطقة، قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار وخاضا اشتباكا.

وأوضحت أنه تم إطلاق النار تجاه الفلسطينيين من مسافة قريبة وتم إحباط الهجوم المسلح، فيما يجري جيش الاحتلال التحقيق في ظروف الحادثة بشكل أكبر.

وذكرت أن الشابين أصيبا بجروح حرجة، قبل أن يعلن عن استشهادهما لاحقا.

وعقب الحدث الأمني، قررت سلطات الاحتلال "إغلاق حاجز الجلمة أمام حركة السيارات حتى صباح الجمعة، فيما سيستمر مرور العمال والبضائع كالمعتاد".

ونعت مآذن مساجد جنين شهيدي الاشتباك المسلح، وقالت إنهما المقاومين الشهيدين أحمد أيمن عابد (23 عامًا)، عبد الرحمن هاني عابد (24 عامًا).

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن ضابطاً في الجيش، قتل برصاص فلسطينيين عند حاجز الجلمة شمال جنين.

وأصيب شابان فلسطينيان بجراح متفاوتة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، أعلن عن استشهادهما لاحقا، وذلك خلال اشتباكات مسلحة عند حاجز الجلمة في جنين شمالي الضفة الغربية، بينما في منطقة نابلس والخليل بلغ عن اشتباكات عند حوارة وبالقرب من جبل جرزيم.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى عن استهداف مركبة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز الجلمة العسكري شمالي مدينة جنين.

وتشير بعض المعلومات إلى أن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين تنكروا بزي جنود الاحتلال ودخلوا حاجز الجلمة، بعد ذلك اقتحموا مكتب بداخله مجموعة من الجنود وأطلقوا النار عليهم داخل المكتب.

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرا في نشر التفاصيل حول الحدث الأمني الذي حصل قرب حاجز الجلمة.
مصدر : وكالات
رقم : 1014270
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
زيارة الأربعين وقيمتها الحضارية الخالدة
زيارة الأربعين وقيمتها الحضارية الخالدة
زيارة الأربعين والآفاق المستقبلية للعراق
زيارة الأربعين والآفاق المستقبلية للعراق
14 أيلول 2022
الفصائل الفلسطينية: ماضون في الإعداد لمعركة التحرير
الفصائل الفلسطينية: ماضون في الإعداد لمعركة التحرير
14 أيلول 2022
انشقاقات داخل الاتحاد الأوروبي
انشقاقات داخل الاتحاد الأوروبي
14 أيلول 2022
العقوبات على النفط الروسي... هدف عكسي وحسابات خاطئة للغرب وأمريكا
العقوبات على النفط الروسي... هدف عكسي وحسابات خاطئة للغرب وأمريكا
14 أيلول 2022
بريطانيا والعنصرية.. المسلمون دائمًا هم الضحية
بريطانيا والعنصرية.. المسلمون دائمًا هم الضحية
14 أيلول 2022
فيديو: أكثر من ٢٠ ألف عنصر أمني وخدمي يشترك في تأمين زيارة الأربعين
14 أيلول 2022
فيديو: 3 ملايين زائر إيراني تقريباً وصلوا العراق حتى الان
14 أيلول 2022
فيديو: زيارة الأربعين اختلاف هوية ووحدة اجتماعية
فيديو: زيارة الأربعين اختلاف هوية ووحدة اجتماعية
13 أيلول 2022
فيديو: العتبة الحسينية: زيارة الأربعين هذا العام ستكون الأكبر بتاريخ العراق
13 أيلول 2022
الجولة الجديدة من مفاوضات "هوكيشتان" في لبنان وترسيخ مواقف "حزب الله"
الجولة الجديدة من مفاوضات "هوكيشتان" في لبنان وترسيخ مواقف "حزب الله"
13 أيلول 2022
احتمال هش لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب
احتمال هش لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب
13 أيلول 2022
تحذيرات مصريّة لـ"إسرائيل" من انفجار الأوضاع في الضفة الغربيّة.. هل تؤتِي أُكلها؟
تحذيرات مصريّة لـ"إسرائيل" من انفجار الأوضاع في الضفة الغربيّة.. هل تؤتِي أُكلها؟
13 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العقوبات على النفط الروسي... هدف عكسي وحسابات خاطئة للغرب وأمريكا
بريطانيا والعنصرية.. المسلمون دائمًا هم الضحية
أول مرة في العالم.. تدمير منظومة الدفاع باتريوت بطائرة انتحارية يمنية
تحذيرات سورية لـ‘‘تل أبيب‘‘ من اللعب بالنار