الرئيس عون: الاتصالات لإنجاز ملف الترسيم قطعت شوطًا متقدمًا

اسلام تايمز (لبنان) - قال رئيس الجمهورية ميشال عون إن "الاتصالات لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية قطعت شوطاً متقدماً، وثمة تفاصيل تقنية يتم درسها لما فيها مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته".