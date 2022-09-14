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الأربعاء 14 أيلول 2022 ساعة 14:30

الجيش اللبناني: توقيف 511 شخصًا من جنسيات مختلفة

الجيش اللبناني: توقيف 511 شخصًا من جنسيات مختلفة
"حصيلةُ التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر آب المنصرم هي: توقيف 511 شخصاً من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات 97 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.
سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".
 
مصدر : الوكالة الوطنية
رقم : 1014291
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