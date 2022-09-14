الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 500 جندي أوكراني

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغو كوناشينكوف إنه جراء عمليات هجومية فاشلة على محور كريفوي روغ – نيكولايف (خيرسون) خسرت القوات الأوكرانية 8 دبابات و13 عربة مشاة قتالية و11 مدرعة أخرى، إضافة إلى 150 قتيلا.

وأدت ضربات جوية عالية الدقة استهدفت مواقع وحدات أوكرانية ونقاط انتشارها، إلى تصفية 250 فردا وأكثر من 20 قطعة من المعدات في أراضي دونيتسك، إضافة إلى مقتل 70 جنديا وتدمير 5 قطع من المعدات في زابوروجبه.

وفي منطقة خاركوف بلغت خسائر القوات الأوكرانية جراء ضربات نارية مكثفة، نحو 150 بين قتيل وجريح وأكثر من 10 قطع من المعدات.

