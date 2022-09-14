اقبال ايراني كثيف على زيارة الاربعين هذا العام

وأعلن وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي بان عدد زوار الاربعين الايرانيين بلغ اكثر من 3 ملايين لغاية الان.



وقال وحيدي في تصريحه الثلاثاء، خلال زيارته التفقدية لمعبر مهران الحدودي بمحافظة ايلام غرب ايران “الخدمات والضيافة على الحدود جيدة جدًا وهم يخدمون الزوار بكل طاقتهم”.



وأضاف إن “حركة المرور في جميع المعابر الحدودية الستة مع العراق انسيابية، وبامكان الزوار زيارة التعبات المقدسة بيسر ومن دون اي مشكلة”.



وتابع وزير الداخلية “ليس لدينا أي مشاكل في المعابر الحدودية مع العراق، وأي شخص يريد الذهاب لزيارة العتبات المقدسة يمكنه دخول العراق عبر حدود الدخول المحددة”.

واضاف وحيدي “لغاية الان بلغ عدد الزوار الايرانيين الداخلين الى العراق أكثر من 3 ملايين فيما بلغ عدد العائدين منهم مليونا و500 ألف زائر”.



وبشأن مشكلة الرعايا الأفغان والباكستانيين على حدود شلمجة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران الذين كانوا يعتزمون الدخول الى العراق، قال “لقد تم حل مشكلة هؤلاء الرعايا بالتنسيق بين حرس الحدود والحكومة العراقية، ويمكنهم الدخول إلى العراق بدون اي مشكلة”.