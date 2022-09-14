ميقاتي بحث مع وزير الطاقة في ملف الكهرباء



وقال فياض “هذه التطورات مرتبطة بشكل أساسي في موضوع زيادة التعرفة مما يوفر الكلفة التي يدفعها المواطنون، لانها تعادل نصف ما يدفعه المواطن للمولدات الخاصة”، ولفت الى ان “الوزارة كانت صادقت على قرار مجلس ادارة كهرباء لبنان برفع التعرفة لزيادة التغذية، وأرسلنا القرار الى وزارة المال للمصادقة عليه. واليوم بالذات زرت وزير المال يوسف الخليل للبحث في الموضوع ، وهم في طور صياغة القرار بالموافقة على رفع التعرفة”.

من جهة ثانية، استقبل ميقاتي السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور جوزف سبيتري في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان.