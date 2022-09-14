عبد اللهيان: يمكن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا لو تحلى الجانب الأمريكي بالواقعية



وأشار عبد اللهيان الى احدث أوضاع مفاوضات رفع الحظر، مؤكداً التزام طهران بمواصلة المفاوضات مع الأطراف الأخرى وإرادتها للتوصل إلى اتفاق قوي ومستديم. وأعرب عن أمله في أن تتابع الوكالة مهمتها بطريقة فنية وبعيدا عن العمل السياسي.



وخلال اتصال هاتفي مع نظيره النيجيري جيفري أونياما بحث آخر تطورات العلاقات الثنائية بين إيران ونيجيريا بالإضافة إلى التطورات الدولية، اعتبر امير عبداللهيان نصف قرن من تاريخ العلاقات بين البلدين رصيدا عظيما ورصينا لتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين إيران ونيجيريا على أساس المصالح المشتركة.



ووصف عقد الاجتماع السادس للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين بانه كان ناجحا واعتبر تنفيذ الوثائق التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع أمرا مهما.



وفي الختام دعا وزير الخارجية الايراني نظيره النيجيري لزيارة طهران.



من جانبه، وصف وزير خارجية نيجيريا الزيارة الأخيرة للوفد النيجيري إلى طهران بأنها كانت مثمرة، معتبرا تاريخ العلاقات الودية بين البلدين والتضامن بين الشعبين في مختلف التحديات أرضية مناسبة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.



واعرب عن أمله في أن تشمل الجولة المرتقبة لوزير الخارجية الايراني إلى إفريقيا نيجيريا ايضا، ونقل تحيات رئيس بلاده إلى نظيره الإيراني.



وأكد وزير خارجية نيجيريا النوايا الحسنة لإيران خلال مفاوضات رفع الحظر، وفي إشارة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، معربا عن أمله في عودتها إلى الاتفاق وحل وتسوية القضايا العالقة.