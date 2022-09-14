البرجس: الراحة والتأمين لزوار «الأربعين»

جاء ذلك، خلال تفقد البرجس وعدد من القيادات الأمنية للنقطة الأمنية التي وضعت عند منفذ العبدلي، وذلك بتوجيهات وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، لتوفير دوريات راحلة ونقطة أمنية ثابتة لتسهيل المغادرة.



ورافق البرجس وكيل قطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، ووكيل قطاع الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب ومدير مديرية أمن الجهراء العقيد عادل الرشود منفذ العبدلي.



ويشهد منفذ العبدلي مغادرة آلاف المواطنين والخليجيين لزيارة العتبات المقدسة عبر منفذ العبدلي الحدودي، إذ يتم تسهيل إجراءات مغادرتهم وتقديم الدعم اللوجستي لهم من قبل رجال الأمن المسؤولين عن تأمين وصولهم إلى منفذ العبدلي نزولا حتى مغادرتهم مشياً على الأقدام إلى الاراضي العراقية.



وأعطى الفريق البرجس تعليمات لرجال الأمن بضرورة اليقظة وأخذ الحيطة وتأمين مواكب الزوار المغادرين إلى العراق وحمايتهم وتقديم كل ما يحتاجونه من مساعدات.

