العراق.. اعتقال قيادي في داعش وثلاثة من مرافقيه ببغداد



وذكرت الوزارة في بيان لها، أن ”جهدًا أمنيًا مشتركًا ومتميزًا بإشراف مدير استخبارات الشرطة الاتحادية وآمر اللواء السابع، يسفر عن إلقاء القبض على (4) من الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4/إرهاب، من ضمنهم المكنى (أبو جراح) أحد قياديي تنظيم داعش، والذي عمل ضمن معسكر أبو حمزة المهاجر، والمطلوب إلى مديرية استخبارات وإرهاب الأنبار“.

وأضافت الداخلية العراقية، أن ”عملية إلقاء القبض تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة بتواجدهم على طريق مرور الزائرين ضمن مقتربات منطقة الدورة في محافظة بغداد، متخفين بين زوار الأربعين السائرين إلى محافظة كربلاء“.

ورغم مرور أكثر من 5 سنوات على إعلان تحرير العراق لأراضيه من سيطرة التنظيم، إلا أن القوات الأمنية مازالت تشن عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة عناصر في ”داعش“ بعدد من المدن العراقية.

وتشن عناصر هذا التنظيم هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته، يقع خلالها عدد من القتلى والجرحى بصفوف القوات العراقية والمدنيين.