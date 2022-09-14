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الأربعاء 14 أيلول 2022 ساعة 15:03

القيمة العراقية…..ملكة المضايف لزوار الاربعينية

القيمة العراقية…..ملكة المضايف لزوار الاربعينية
وافاد نائب محافظ كربلاء المقدسة جاسم الفتلاوي إن المدينة استقبلت حتى امس الثلاثاء زائرين من (80 دولة) عربية وأجنبية للمشاركة بإحياء الأربعينية متوقّعاً أن يتجاوز عدد المشاركين الـ (20 مليون) زائر.
تشهد الطرق المؤدية الى المدينة المقدسة والتي يسلكها زوار الامام الحسين عليه السلام مبادرات شعبية فريدة، حيث تنتشر آلاف المواكب التي تقدم أنواع الخدمات المجانية للزوار القادمين من مختلف المناطق.
الا ان هناك علامة فارقة تختص بها الخدمات في نوع الاطعمة التي تقدم في هذه المناسبة، وقد اشتهرت كطعام رديف يفرق على الحشود وهي اكلة القيمة والرز، وهي عبارة عن غموس يوضع فوق الرز فقط.
اكلة القيمة لها مدلولات وابعاد نفسية وايمانية، تتأتى التسمية من ما يحتويه الغموس، أي قيمة المواد الداخلة في اعدادها، وهي من الاكلات المحببة والمفضلة لدى الزوار خصوصا ان عملية تجهيز واعداد هذه الوجبة قد يستمر لخمسة ساعات او اكثر، وهي متعبة ومجهدة، قياسا بإعداد وجبات الطعام اخرى”.
من جملة المواد والحبوب الغذائية التي تتضمن اعدادها، هي الحمص واللحم، على اعتبارهما المادة الاساسية لإعداد هذه الوجبة، بالإضافة الى السمن والبصل ومادة معجون الطماطم والنومي بصره المطحون والبهارات الخاصة.
الا ان تلك الاكلة المشهورة في المناسبات الدينية لها عدة اصناف، فيقول، “توجد القيمة الكربلائية والقيمة النجفية، بالإضافة الى القيمة الايرانية”.
يقال أصل الطبخه فارسي معناها من طبخ اللحم المهروس وهناك قول آخر بأن أصلها هندي وتسمى كيمه ومعناها اللحم المفروم ..
اما القيمه العراقيه تقسم الى انواع واشهرها:
1-القيمه النجفيه وهذه لا يعلى عليها تتكون موادها من الحمص الصحيح واللحم مقطع لهبر كبار وبهارت ونومي بصرة لونه مائل للسواد اكثر وعند اكمال طبخها تصبح عالوجا ومتماسكه..
2- قيمة أهل الكاظمية فيستعمل بطبخها الحمص المجروش واللحم قطع صغار ويصبح لونها عند اكمال طبخها افتح واخف من سابقتها..
 
مصدر : موقع المنار
رقم : 1014307
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