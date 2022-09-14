عبداللهيان: اصدار بيان غير بنّاء في فيينا لن يجدي نفعاً



وبحث أميرعبداللهيان الأربعاء خلال الاتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي “التطورات المتعلقة بمفاوضات الغاء الحظر”، مؤكداً التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بالمفاوضات، مشيرا الى تبادل الرسائل لالغاء الحظر ومساعي جميع الاطراف المعنية بالمفاوضات خلال الاشهر الاخيرة.

وأضاف أن “تحلي الولايات المتحدة الأميركية بالنظرة الواقعية، هو مفتاح التوصل الى الاتفاق في الظروف الحالية”.

وأكد أميرعبداللهيان خلال الاتصال “حسن نية ايران لبلوغ الخطوة النهائية من أجل التوصل الى اتفاق جيد”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني في هذا الاتصال أهمية التوصل الى اتفاق وعودة الجميع إلى تعهداتهم، مشيداً بدور ايران البناء في المفاوضات، داعيا الى “بذل الجهود للتوصل الى نتيجة ايجابية بعد شهور من المفاوضات”.