طهران وطاشقند توقعان 17 وثيقة للتعاون الثنائي

وجاءت عملية التوقيع بعد أن تبادل الوزراء وأعضاء الوفد المرافق للوثائق والمذكرات. وجاء التوقيع في إطار زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني إلى أوزبكستان.



وكان رئيسي أكد خلال اجتماع مع نظيره الأوزبكي عزم إيران على تحويل التهديدات إلى فرص.



وقال إن من الممكن أن يكون لبلاده تعاون جيد في مجال الطاقة مع البلدان الجارة، وشدد على إمكانية رفع المستوى التجاري بين البلدين إلى ثلاثة أضعاف ما هو موجود حاليا.



وكان قد وصل السيد رئيسي اليوم الاربعاء على راس وفد رفيع المستوى، أوزبكستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي ستعقد في مدينة سمرقند.