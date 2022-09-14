قبلان: احذر من مشروع أميركي إسرائيلي إقليمي سيُنفذ بأدوات إرهابية

ولفت في بيان، إلى أن "الفوضى الإجتماعية ليست إلا بروفا لانفجار اجتماعي مقصود، والمطلوب رفع الغطاء السياسي عن كلّ العصابات خاصة أنّ قبضة العصابات تتوسّع وتكاد تتحوّل إلى دويلات فلتان وقتل وخوّة وإرهاب فضلاً عن مشاريع دولية إقليمية تنتظر ساعة الصّفر، كما أنّ انهيار الليرة السريع وفلتان الدولار والأسواق وعجز الدولة واليد الأجنبية والكساد يسرّع وتيرة الإنفجار الإجتماعي، والضغط الشعبي بالشوارع قد يأخذ البلد نحو خطط إرهابية خطيرة، لذلك حماية الأجهزة العسكرية الأمنية وتلبية احتياجاتها العملية ضرورة وطنية كبرى توازياً مع حماية الحاجات الأساسيّة للناس، والحذر الحذر من لعبة الشارع وطواحين الفقر لأنّ لعبة الشارع هذه المرة غير كلّ المرات".