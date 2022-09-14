الرئيس اللبناني: الاتصالات لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية قطعت شوطا متقدما

واكد الرئيس عون ان “إنجاز الترسيم سيمكّن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز وسيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة ايجابية لبدء الخروج من الازمة”، وتمنى على “من سيخلفه في الرئاسة استكمال تنفيذ عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في ما آلت اليه الاوضاع في البلاد”.



واوضح، أن مشاريع عدة لتطوير الادارة وتحقيق الحوكمة اصطدم تحقيقها بالظروف القاسية التي مرت بها البلاد، فضلاً عن التأخير في عمل السلطات الاجرائية والتشريعية والقضائية، وبروز عراقيل مفتعلة ما زاد الامور تعقيداً، اضافة الى اخطاء عدة ارتكبت في ممارسة بعض المسؤولين لعملهم.



وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على ان التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر، ومن المقرر ان تنتهي المرحلة الاولى منه قبل نهاية الشهر الحالي.



وتمنى الرئيس عون على من سيخلفه في السدة الرئاسية، ان يستكمل تنفيذ المشاريع التي بدأت وتلك التي تعثر تحقيقها، ويحرص خصوصاً على المضي في عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في ما آلت اليه الاوضاع في البلاد.



