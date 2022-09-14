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الأربعاء 14 أيلول 2022 ساعة 18:18

حماس تدعو إلى الحشد في الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال

حماس تدعو إلى الحشد في الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال
وقال حمادة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء (14-9) إن أهلنا في القدس هم رأس الحرب في التصدي للمستوطنين، وأمل الأمة المنعقد عليهم في حماية قبلة المسلمين الأولى.

يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الدعوات بضرورة المشاركة في حملة الفجر العظيم الجمعة المقبل، وأداء صلاتي الفجر والجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد سعيا لتهويده بالكامل وفرض واقع جديد فيه.

ووفق مخططات الاحتلال، تسعى جماعات الهيكل خلال 26 و27 من سبتمبر الجاري، بـما يسمى”رأس السنة العبرية”، إلى نفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى المبارك.

وفي يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022 سيصادف ما يسمى “عيد الغفران” العبري، ويشمل محاكاة طقوس “قربان الغفران” في الأقصى، وهو ما تم بالفعل دون أدوات في العام الماضي.

ويحرص المستوطنون فيما يسمى بـ”يوم الغفران” على النفخ في البوق والرقص في “كنيسهم المغتصب” في المدرسة التنكزية في الرواق الغربي للأقصى بعد أذان المغرب مباشرة، ولكون هذا العيد يوم تعطيل شامل لمرافق الحياة، فإن الاقتحام الأكبر احتفالاً به سيأتي الخميس 6 أكتوبر 2022.

وستشهد الأيام من الاثنين 10-10 وحتى الاثنين 17-10-2022 ما يسمى “عيد العُرُش” التوراتي، ويحرص المستوطنون خلاله على إدخال القرابين النباتية إلى الأقصى، وهي أغصان الصفصاف وسعف النخيل وثمار الحمضيات وغيرها.
مصدر : وكالات
رقم : 1014329
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