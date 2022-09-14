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الأربعاء 14 أيلول 2022 ساعة 18:21

الأمم المتحدة: معدلات الجوع ارتفعت 10 أضعاف في اليمن

الأمم المتحدة: معدلات الجوع ارتفعت 10 أضعاف في اليمن
جاء ذلك في رسالة حول منع المجاعة ومكافحة انعدام الأمن الغذائي، وجهها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد دورتها الجديدة نهاية الشهر الجاري، حسب موقع (الأوتشا).

وقال غريفيث، إننا نواجه "الحقيقة المروعة.. الكفاح ضد الجوع في العالم، ينتصر الجوع في العديد من الأماكن".

وأضاف: "هذا العام سيواجه ما يصل إلى 205 ملايين شخص أزمة، أو مستويات أسوأ من الجوع في 45 دولة ومنطقة وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الشبكة العالمية ضد أزمات الغذاء، والذي يمثل رقمًا قياسيًا ينذر بالسوء في تاريخ التقرير.

وتابع غريفيث: "أكثر من 880 ألف شخص يعانون بالفعل من الجوع أو الموت في أفغانستان، وإثيوبيا، والصومال، وجنوب السودان، واليمن، وهذا يزيد عن 10 أضعاف عدد الأشخاص قبل خمس سنوات".

ودعا غريفيث المانحين إلى تقديم مزيد من الدعم لمواجهة الجوع والتخفيف من الموت الناجم عن المجاعة في الدول المتضررة.
مصدر : وكالات
رقم : 1014332
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