حماس: غزة لها الحق بممر مائي والمقاومة ستكون حامية له

وقال رضوان أن الشعب الفلسطيني له الحق في ثراوته الطبيعية وعلى رأسها غاز غزة، والمقاومة ستكون حامية لهذا المشروع ومدافعة عن ثوابت الشعب الفلسطيني.



واكد في تصريح خاص لـ معا في الذكرى السابعة عشر لانسحاب الاحتلال عن أرض قطاع غزة وانتصار المقاومة "على أن خيار المقاومة هو الامثل لتحرير فلسطين كل فلسطين".



وأضاف "هذه المقاومة المتصاعدة في غزة وجنين تؤكد على أن شعبنا لا يؤمن إلا بخيار المقاومة لأن هذا الاحتلال لايفهم إلا لغة القوة ".



وفي الذكرى التاسعة والعشرين لاوسلو، دعا رضوان السلطة الفلسطينية ان تعود إلى رشدها وتنسحب من اتفاقات أوسلو وأن تتخلى عن التتسيق الامني وأن تحقق الوحدة الوطنية على أساس الثوابت وخيار المقاومة.



وبارك رضوان عملية جنين البطولية النوعية، معتبرا ان فيها دلالة واضحة على أن غزة مخزونة وأن الضفة الغربية هي خزان المقاونة وان أهلنا في الضفة الغربية يؤمنون بهذا الخيار وأن المقاومة محتضنة من قبل الشعب الفلسطيني.



وأضاف:" وهذه العملية النوعية جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق القدس والمقدسات، ولإفشال استخدام الاحتلال ما يسمى بالمسيّرات، وهذا هو رد المقاومة على الاحتلال وجرائمه ".



ودعا رضوان إلى تصعيد الاشتباك والمقاومة في الضفة وصولا الى تحرير فلسطين.