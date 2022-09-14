البحرين.. ودعوات لمقاطعة الانتخابات

وبحسب مصدر معارض فإنه مع أكثر من 15 ألف عاطل عن العمل، وأكثر من ألف سجين سياسي، مع نحو من 51 ٪ من الشعب الواقعين في الفقر إذ لا تتعدى رواتب هؤلاء ما بين 200 و400 دينار بحريني فقط (بحسب تصريحات الاقتصادي أكبر جعفري في العام 2016).



يأتي ذلك في ظل شكاوى من فُحش التجار في رفع الأسعار، وارتفاع كلفة فواتير الكهرباء بشكل كبير، ورفع أسعار الخدمات والرسوم الحكومية.



كل هذه الأزمات المكدسة في البحرين باتت أكبر من شعارات تطلقها أجهزة السلطة لتحفيز الموالين على المشاركة والتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة التي حددت السلطة تاريخ شهر نوفمبر موعدا لها.



قبح شكل الهوية البصرية للانتخابات فشل في اجتذاب أي انتشار بين وسائل التواصل والإعلام الجديد، فإن هذا البرود الشعبي في التعاطي مع الهوية ومع شعار “نصوت للبحرين” يكشف جانبا من معاناة السلطة في الترويج لعملية انتخابية يعرف الناس أنها الشعار المناسب لها هو اسم مسرحية شكسبير الكوميدية “جعجعة بلا طَحن”.



فهذه العملية يعرفها حتى من حاربوا المطالب الشعبية مع النظام في 2011 وما تلاه، فها هو المحامي عبدالله هاشم يعلق على شعار “نصوت للبحرين” الذي بثته هيئة التشريع، مذكّراً القائمين عليه بوجود “جيش مؤهل جامعيًا من أبناء البحرين قعيد المنازل والأجانب يحتلون الوظائف”، ويضيف قائلا “يقول المثل المصري اسمع كلامك اصدقك آشوف عمايلك أتعجِّب” .



وهذه عينة مما حدث وما أنتجته هذه العملية البرلمانية بعد انسحاب المعارضة من البرلمان في 2011: فرض الضرائب على الشعب، زيادة فواتير الكهرباء والماء، رفع أسعار البنزين، تقنين العمالة السائبة وازدياد العمالة الأجنبية وتفضيلهم بشكل صارخ على المواطنين، دعم كل عمليات القمع الوحشي التي قامت بها أجهزة الأمن، تثبيت أركان الفساد وغياب المحاسبة تجاه الفاسدين، ازدياد الدين العام دون تحرك من المجلس المنتخب بل قام برفع سقف الاستدانة وسمح للحكومة باستدانة المزيد والمزيد.



الأنكى والأسوأ أن المجلس لم يقاوم اتفاق التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بل قام بنفسه بتقليص صلاحياته في النقاش ومحاسبة الحكومة، في جلسة سرية أقل ما يقال عنها إنها كانت فضيحة، قلص النواب صلاحياتهم وحلقوا لحاهم وشواربهم بأيديهم.



وفي سياق متصل قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية إن العملية الانتخابية في البحرين هي أسوء عملية انتخابية عرفها التاريخ ،معتبرا أن مقاطعة الانتخابات أصبحت مهمة وطنية تعكس الحب والانتماء لأرض البحرين.



وتتسع الأزمة الدستورية والسياسية بين نظام الحكم والشعب في البحرين ويتزايد حجم الصراع القائم والانقسام نتيجة غياب أي مستوى من العقد الاجتماعي بين الطرفين.



ويستمر النظام الحاكم في تغييب الدولة والاعتماد على الحكم الاستبدادي باستخدام القوة لفرض واقع سياسي واقتصادي وأمني ومجتمعي خلاف رغبة وسلامة عموم أبناء شعب البحرين.



وعمد النظام على إبقاء الواقع الأمني الذي يعيش فيه غالبية شعب البحرين بفقدان الأمن والشعور بالتهديد العام والتهديد على كل المستويات.



إن العملية الانتخابية في البحرين هي أسوء عملية انتخابية عرفها التاريخ ويمارس الحكم فيها دور المتحكم بتفاصيل الانتخابات وافرازاتها على مستوى المجلس النيابي لانتاج مجلس هزيل مهمته الوحيدة تلميع صورة الفساد والجرائم الماسة بحقوق الإنسان وغياب دولة المواطنة والمؤسسات وغياب القانون.



وتسجل عملية مقاطعة الانتخابات الهزيلة إجماعاً وطنياً لا مثيل له، وترى القوى السياسية الوطنية بمختلف توجهاتها أن الانتخابات هي أحد فصول التعذيب والتمييز والفساد والاستيلاء على الثروة وطمس الهوية الوطنية.



ونؤكد في الوفاق أن مقاطعة الانتخابات أصبحت مهمة وطنية تعكس الحب والانتماء لأرض البحرين وهويتها الوطنية وتشكل أقل ما يمكن تقديمه للبحرين في مواجهة الظلم والفساد والاستبداد وما تشكله هذه السلطة من خطر حقيقي على معيشة المواطن وأمنه ومستقبله ومستقبل الاجيال القادمة.



نجدد التأكيد على أن الحل والخلاص في البحرين يرتكز على الحل الشامل الذي يعطي للمواطنين حقهم التام في اختيار شكل النظام السياسي بحرية وهو ما تقره المواثيق الدولية وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه حكومة البحرين.



وضرورة التحول من النظام الاستبدادي التسلطي إلى نظام ديمقراطي ينتخب فيه الشعب حكومته عبر آليات ديمقراطية سليمة بدلاً من حكومات التعيين التي أثبتت فشلها وعدم كفاءتها وعدم ثقة عموم المواطنين في قدرتها على حلحلة الأزمات المختلفة بل زيادة الازمات وتضخمها واتساعها على رأس المواطنين.



تتحمل الدول الداعمة للنظام المسئولية خصوصاً الدول التي تروج شعارات الديمقراطية والحرية لكنها تعمل على تكريس الاستبداد وجرائم حقوق الانسان لمصالح صغيرة.



إن شعب البحرين مصمم وبكل ثقة على الاستمرار في المطالبة بالعدالة والتحول الديمقراطي ومحطة الانتخابات تزيده يَقينَاً وايماناً بأن الظلم والحيف الذي يقع عليه يحتاج إلى مزيد من العمل والعزم على الاستمرار.