اليمن.. الكشف عن اسباب تفجيرات العند

اشار المتحدث باسم ميليشيات الانتقالي في المنطقة العسكرية الرابعة، محمد النقيب، بان التفجيرات كانت ناتجه عن ما وصفها بـ"مقذوفات" من مخلفات الحرب في تأكيد لمصادر عسكرية داخل قاعدة العند اشارت إلى أن الانفجارات كانت بسبب مخازن اسلحة.



وكان مصدر في اليمن قد أفاد في وقت سابق اليوم ان انفجارات عنيفة هزت قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج جنوبي اليمن والتابعة لسيطرة قوات التحالف السعودي الاماراتي.



واشار المصدر الى ان قاعدة العند العسكرية تعد اكبر قاعدة عسكرية في جنوب اليمن ويتواجد في هذه القاعدة قادة عسكريون، وضباط سعوديون وامارتيون وخبراء عسكريون اميركيون.



والقاعدة العسكرية تقع في محافظة لحج اليمنية التي شهدت في الفترة الاخيرة صراعات عسكرية على رأسهم حزب الإصلاح المدعوم سعوديا وما يسمى بالمجلس الجنوبي الانتقالي المدعوم إماراتيا.



ووصلت التفجيرات إلى الاحياء القريبة من القاعدة التي تتمركز فيه قوات سعودية واماراتية وخبراء امريكيين وبريطانيين.