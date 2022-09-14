اجتماع عراقي - أممي حول فريق التحقيق بجرائم داعش



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف للوكالة الرسمية وتابعته وكالة النبأ إن "اللقاء بحث مستجدات عمل الفريق الدولي في العراق وموضوع تمديد الولاية له، ومناقشة آليات تسهيل مهمته وفقاً لولايته بموجب قرار مجلس الامن 2379 لسنة 2017، بالشكل الذي يدعم قدرات السلطات العراقية المختصة في مجال التحقيق والتعريف بالجرائم المرتكبة من قبل التنظيم الإرهابي، وجرى خلال اللقاء استعراض المهام المناطة للفريق الدولي لدعم الجهود المحلية الرامية الى مساءلة التنظيم".

ووفقاً للصحاف ثمن وزير الخارجية جهود عمل الفريق الدولي، مؤكداً أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات العراقية ذات العلاقة وبما يساهم في تسهيل وتنفيذ مهامه والوفاء بولايته استناداً الى اختصاصات الفريق، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة العراق وولايته القضائية على الجرائم المرتكبة في إقليمه".

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن ريتشرد أشار بدوره إلى استمرار الفريق الدولي في تكثيف التواصل والتنسيق مع الجهات العراقية المختصة لتنفيذ برامجه المتمثلة في دعم السلطات المحلية لمساءلة تنظيم داعش الإرهابي، وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا المتطورة في حفظ الأدلة والارشفة، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية والمؤسسات العراقية المختلفة في تسهيل مهام الفريق الدولي وإنجاح مهمته