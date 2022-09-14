في الاربعين يبرز العمل التطوعي.. شباب يشمرون عن سواعدهم لخدمة كربلاء وزائريها



وقال حيدر صبيح المالكي رئيس رابطة ائمة البقيع التطوعية في حديث لوكالة النبأ ، "نحن مجموعة من الشباب من مختلف المحافظات العراقية تجمعنا تحت شعار (الحسين يجمعنا) وشاركنا كمتطوعين في زيارة أربعينه الخالد، من اجل تقديم الخدمات للزائرين".

واضاف "شاركنا في خدمة الزائرين مع عمال النظافة في رفع النفايات بالتنسيق مع بلدية كربلاء بالإضافة الى تفتيش الزائرين بالتعاون مع القوات الامنية وخدمات اخرى من توزيع الماء والطعام للزائرين".

واوضح، "يبلغ اعداد المشاركين في هذا الفريق التطوعي اكثر من 450 شخصا جاءوا من محافظات مختلفة للمشاركة في خدمة الزائرين".

وبين "عملنا سوف يستمر حتى بعد انتهاء فترة الزيارة برفع النفايات وتنظيف الشوارع بالتعاون مع دائرة بلدية كربلاء".