آخر مستجدات الاتفاق النووي الايراني

فبعد محاولات المسؤولين الاميركيين الايحاء بوصول مفاوضات احياء الاتفاق النووي الى طريق مسدود، عاد هؤلاء للقول مجددا، أن الوقت لم ينته وان الاتفاق ممكن.



وفي هذا الصدد خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية "نيد برايس" ليقول إن بلاده قدمت ملاحظات من خلال الاتحاد الأوروبي على رد إيران الأخير على المقترح الأوروبي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس: "لقد قدمنا ​​ملاحظات على الرد الإيراني الأخير، لكننا لن نفصل هذه الملاحظات علنا، المفاوضات مع إيران في الأسابيع الأخيرة أسفرت عن إغلاق بعض الفجوات، لكن لا تزال هناك فجوات أخرى، والرد الايراني يشكل خطوة للوراء".



وحول الجدل الذي أثير حول تنحي الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، اكد "نيد برايس" انه لا يزال مسؤولا عن المفاوضات في فيينا.



في المقابل يقول محللون سياسيون بأن سلطنة عمان تقود حراك دبلوماسي للدفع قدماً نحو اعادة احياء الاتفاق النووي، حيث كشفت الخارجية الايرانية عن محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" ونظيره العماني "بدر البوسعيدي"، لبحث آخر التطورات في المفاوضات النووية.



وخلال هذه المحادثة جدد عبداللهيان تأكيده على حسن نوايا بلاده، والتمسك بالحوار وتبادل الرسائل من أجل رفع الحظر، والتوصل الى الاتفاق المنشود، مشددا على ان سر الوصول إلى نقطة الاتفاق تكمن في تركيز واشنطن وإظهار أن لديها الإرادة اللازمة.



كما حذر عبد اللهيان وقبله مسؤولون ايرانيون من إصدار بيان غير بناء في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



التحذيرات الايرانية للوكالة الدولية سرعان ما أتت بنتائجها، وكان لها وقعها على مجلس محافظي الوكالة، الذي اختتم اجتماعه الدوري الذي ناقش فيه مسألة التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية ومراقبتها.



وعلق المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف بالقول ان الاجتماع، اقتصر على تبادل الآراء فقط.