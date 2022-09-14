الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 أيلول 2022 ساعة 21:59

آخر مستجدات الاتفاق النووي الايراني

آخر مستجدات الاتفاق النووي الايراني
فبعد محاولات المسؤولين الاميركيين الايحاء بوصول مفاوضات احياء الاتفاق النووي الى طريق مسدود، عاد هؤلاء للقول مجددا، أن الوقت لم ينته وان الاتفاق ممكن.

وفي هذا الصدد خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية "نيد برايس" ليقول إن بلاده قدمت ملاحظات من خلال الاتحاد الأوروبي على رد إيران الأخير على المقترح الأوروبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس: "لقد قدمنا ​​ملاحظات على الرد الإيراني الأخير، لكننا لن نفصل هذه الملاحظات علنا، المفاوضات مع إيران في الأسابيع الأخيرة أسفرت عن إغلاق بعض الفجوات، لكن لا تزال هناك فجوات أخرى، والرد الايراني يشكل خطوة للوراء".

وحول الجدل الذي أثير حول تنحي الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، اكد "نيد برايس" انه لا يزال مسؤولا عن المفاوضات في فيينا.

في المقابل يقول محللون سياسيون بأن سلطنة عمان تقود حراك دبلوماسي للدفع قدماً نحو اعادة احياء الاتفاق النووي، حيث كشفت الخارجية الايرانية عن محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" ونظيره العماني "بدر البوسعيدي"، لبحث آخر التطورات في المفاوضات النووية.

وخلال هذه المحادثة جدد عبداللهيان تأكيده على حسن نوايا بلاده، والتمسك بالحوار وتبادل الرسائل من أجل رفع الحظر، والتوصل الى الاتفاق المنشود، مشددا على ان سر الوصول إلى نقطة الاتفاق تكمن في تركيز واشنطن وإظهار أن لديها الإرادة اللازمة.

كما حذر عبد اللهيان وقبله مسؤولون ايرانيون من إصدار بيان غير بناء في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التحذيرات الايرانية للوكالة الدولية سرعان ما أتت بنتائجها، وكان لها وقعها على مجلس محافظي الوكالة، الذي اختتم اجتماعه الدوري الذي ناقش فيه مسألة التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية ومراقبتها.

وعلق المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف بالقول ان الاجتماع، اقتصر على تبادل الآراء فقط.
رقم : 1014372
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
زيارة الأربعين وقيمتها الحضارية الخالدة
زيارة الأربعين وقيمتها الحضارية الخالدة
زيارة الأربعين والآفاق المستقبلية للعراق
زيارة الأربعين والآفاق المستقبلية للعراق
14 أيلول 2022
الفصائل الفلسطينية: ماضون في الإعداد لمعركة التحرير
الفصائل الفلسطينية: ماضون في الإعداد لمعركة التحرير
14 أيلول 2022
انشقاقات داخل الاتحاد الأوروبي
انشقاقات داخل الاتحاد الأوروبي
14 أيلول 2022
العقوبات على النفط الروسي... هدف عكسي وحسابات خاطئة للغرب وأمريكا
العقوبات على النفط الروسي... هدف عكسي وحسابات خاطئة للغرب وأمريكا
14 أيلول 2022
بريطانيا والعنصرية.. المسلمون دائمًا هم الضحية
بريطانيا والعنصرية.. المسلمون دائمًا هم الضحية
14 أيلول 2022
فيديو: أكثر من ٢٠ ألف عنصر أمني وخدمي يشترك في تأمين زيارة الأربعين
14 أيلول 2022
فيديو: 3 ملايين زائر إيراني تقريباً وصلوا العراق حتى الان
14 أيلول 2022
فيديو: زيارة الأربعين اختلاف هوية ووحدة اجتماعية
فيديو: زيارة الأربعين اختلاف هوية ووحدة اجتماعية
13 أيلول 2022
فيديو: العتبة الحسينية: زيارة الأربعين هذا العام ستكون الأكبر بتاريخ العراق
13 أيلول 2022
الجولة الجديدة من مفاوضات "هوكيشتان" في لبنان وترسيخ مواقف "حزب الله"
الجولة الجديدة من مفاوضات "هوكيشتان" في لبنان وترسيخ مواقف "حزب الله"
13 أيلول 2022
احتمال هش لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب
احتمال هش لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب
13 أيلول 2022
تحذيرات مصريّة لـ"إسرائيل" من انفجار الأوضاع في الضفة الغربيّة.. هل تؤتِي أُكلها؟
تحذيرات مصريّة لـ"إسرائيل" من انفجار الأوضاع في الضفة الغربيّة.. هل تؤتِي أُكلها؟
13 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العقوبات على النفط الروسي... هدف عكسي وحسابات خاطئة للغرب وأمريكا
بريطانيا والعنصرية.. المسلمون دائمًا هم الضحية
أول مرة في العالم.. تدمير منظومة الدفاع باتريوت بطائرة انتحارية يمنية
تحذيرات سورية لـ‘‘تل أبيب‘‘ من اللعب بالنار