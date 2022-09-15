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الخميس 15 أيلول 2022 ساعة 08:35

إيران: هجمات الكيان الصهيوني على البنى التحتية في سوريا جريمة حرب

إيران: هجمات الكيان الصهيوني على البنى التحتية في سوريا جريمة حرب
وقال إيرواني ،في كلمته يوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا : أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في أجزاء من سوريا قد خلق ظروفا مثالية للإرهابيين. وهذه المسألة تعرض السلام والأمن الدولي للخطر.

وصرح الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى أن الضربات الجوية الأخيرة في شمال شرق سوريا من قبل قوات أجنبية غير شرعية لا يمكن تقييمها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أو التفسير الاعتباطي للدفاع المشروع. هذه الهجمات هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف إيرواني: الهجمات الحالية للكيان الإسرائيلي ، وخاصة الهجوم المستهدف والمنهجي على البنية التحتية المدنية والحيوية في سوريا ، بما في ذلك الهجوم الأخير على مطار حلب الدولي قبل اسبوعين ، تعد انتهاكا واضحا للحقوق الإنسانية الدولية وجريمة حرب.

وقال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة: ندين بشدة تكرار الضربات الجوية وانتهاك الكيان الإسرائيلي لوحدة أراضي سوريا وسيادتها.

وطالب إيرواني مجلس الأمن الدولي بإجبار الكيان الصهيوني على تحمل مسؤولية هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وقال السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية: لقد أكدنا دائمًا على موقفنا بأنه لا يوجد حل عسكري للمسألة السورية. يجب حل هذه الأزمة بالطرق السلمية وعلى أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام استقلال سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.

كما اكد الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى في الأمم المتحدة ضرورة إنهاء احتلال وانتهاك سيادة سوريا ووحدة اراضيها لإيجاد حل سياسي للقضية.

وفي إشارة إلى العملية السياسية في سوريا ، أكد السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية: نحن نؤيد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية ، في ظل الظروف التي يكون فيها جدول أعمال اللجنة حيويًا وضروريًا للتوصل إلى حل سياسي.

ولفت إيرواني انتباه المجتمع الدولي إلى الأوضاع الإنسانية المتردية في سوريا ، وقال: بالنظر إلى هذه الظروف ، من الضروري إعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية ، ويجب ألا تكون الظروف السياسية عقبة أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

صرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إن استمرار العقوبات الأحادية الجانب ضد الشعب السوري خلف نتائج كارثية في جميع مناحي حياته.

وأشار إلى التناقض في سلوك بعض الدول ، التي تعرب من جهة عن قلقها إزاء صعوبة الظروف الإنسانية في سوريا ، ومن جهة أخرى تؤيد العقوبات الأحادية على أبناء هذا البلد.

كما أدان سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة سرقة موارد الشعب السوري الطبيعية ، والتي تعد مهمة لمساعدة اقتصاد البلاد ، وخاصة المنتجات النفطية في المناطق التي تحتلها القوات الاجنبية واعلن دعم مواقف سوريا في المنطقة وتحسين علاقاتها الثنائية للبلاد في المنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 1014420
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