الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 أيلول 2022 ساعة 09:09

وزارة الدفاع اليمنية تدشن أول كلية علمية عسكرية طبية

وزارة الدفاع اليمنية تدشن أول كلية علمية عسكرية طبية
وفي حفل التدشين قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي: "إن تدشين أول كلية علمية عسكرية طبية متطورة يأتي في سياق التطوير والبناء للمؤسسة العسكرية وتأهيل كوادرها الطبية والصحية".

وأضاف: أن كلية العلوم الطبية العسكرية ستقوم بتأهيل وإعداد الكوادر الطبية على أرقى المستويات العلمية الحديثة.

ولفت الوزير العاطفي إلى أن اليمنيين يصنعون اليوم بجدهم وجهودهم وصبرهم ومرابطتهم تاريخ مرحلة جديدة متحررة من كل تبعات الارتهان للوصاية الخارجية.

من جانبه، قال نائب مدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية العميد عبدالمحسن حجر: "بفضل الله تحول العدوان إلى دافع لنا للنهوض بهذا المجال في التنمية والبناء".

وأضاف: أن كلية الطب والعلوم الصحية ستسهم في حماية الحماة والإحسان للمحسنين وخدمة المواطنين في كل الظروف والأحوال.

ولفت حجر إلى أن المؤسسة العسكرية بات لديها كوادر متمرسة وقادرة على أداء المهام الصحية والطبية رغم الظروف الصعبة.

بدورهم أكد الخريجون على أهمية استشعار المسؤولية في أداء المهام الصحية والطبية لإنقاذ حياة المجاهدين في الجبهات.

وجاء في كلمة الخريجين أن ثورة الحادي والعشرين يوم وفق الله فيه الشعب اليمني لإحداث تحول تاريخي.
رقم : 1014425
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قناة "دويتشه فيله" الألمانية.. منبرٌ للدفاع عن الصهاينة وإجرامهم
قناة "دويتشه فيله" الألمانية.. منبرٌ للدفاع عن الصهاينة وإجرامهم
ما الذي يمكن فهمه من استشهاد فلسطينيَين ومقتل ضابط إسرائيلي في جنين؟
ما الذي يمكن فهمه من استشهاد فلسطينيَين ومقتل ضابط إسرائيلي في جنين؟
15 أيلول 2022
فيديو: ملايين المسلمين في طريقهم إلى كربلاء
15 أيلول 2022
قفزة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا
قفزة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا
15 أيلول 2022
فيديو: إنطلاق مواكب العزاء الحسيني لأحياء مراسيم زيارة الأربعين
15 أيلول 2022
زيارة الأربعين وقيمتها الحضارية الخالدة
زيارة الأربعين وقيمتها الحضارية الخالدة
كتب باسم حسين الزيدي
14 أيلول 2022
زيارة الأربعين والآفاق المستقبلية للعراق
زيارة الأربعين والآفاق المستقبلية للعراق
14 أيلول 2022
الفصائل الفلسطينية: ماضون في الإعداد لمعركة التحرير
الفصائل الفلسطينية: ماضون في الإعداد لمعركة التحرير
14 أيلول 2022
انشقاقات داخل الاتحاد الأوروبي
انشقاقات داخل الاتحاد الأوروبي
14 أيلول 2022
العقوبات على النفط الروسي... هدف عكسي وحسابات خاطئة للغرب وأمريكا
العقوبات على النفط الروسي... هدف عكسي وحسابات خاطئة للغرب وأمريكا
14 أيلول 2022
بريطانيا والعنصرية.. المسلمون دائمًا هم الضحية
بريطانيا والعنصرية.. المسلمون دائمًا هم الضحية
14 أيلول 2022
فيديو: أكثر من ٢٠ ألف عنصر أمني وخدمي يشترك في تأمين زيارة الأربعين
14 أيلول 2022
فيديو: 3 ملايين زائر إيراني تقريباً وصلوا العراق حتى الان
14 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما الذي يمكن فهمه من استشهاد فلسطينيَين ومقتل ضابط إسرائيلي في جنين؟
قفزة في العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا
العقوبات على النفط الروسي... هدف عكسي وحسابات خاطئة للغرب وأمريكا
بريطانيا والعنصرية.. المسلمون دائمًا هم الضحية