اسلام تايمز (فلسطين) - أفاد مكتب إعلام الأسرى أنّ عائلة الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد توجهت منذ صباح اليوم لزيارته في سجن "الرملة"، حيث يتواجد إلى جانب شقيقه محمد.