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الخميس 15 أيلول 2022 ساعة 11:49

توقيف شبكة تنشط في مجال توزيع العملة المزيّفة في بيروت

توقيف شبكة تنشط في مجال توزيع العملة المزيّفة في بيروت

في سياق مكافحة شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لعمليات ترويج العملة المزيّفة والتي يقع ضحيتها عدد كبير من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية.
 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة ومقاطعة افادات عدد من الموقوفين المتورطين في هذه العمليات، والذين سبق وأوقفتهم شعبة المعلومات وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية مزيّفة، توصّلت الى تحديد شبكة تنشط في مجال توزيع العملة المزيّفة على المروجين والتي تضم كل من:
ح. م. (مواليد عام 1985، لبناني) (الرأس المدبّر)
م. م. (مواليد عام 2004، سوري) موزّع
م. ع. (مواليد عام 1997، سوري) موزّع
وقد تبيّن أن الاول مطلوب للقضاء بموجب /6/ ملاحقات قضائية وعدلية.
بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.
بتاريخ 12-9-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذّت دوريات الشعبة عملية متزامنة بين محلتي طريق المطار ومزرعة يشوع أسفرت عن توقيف كامل أفراد الشبكة.
بالتحقيق معهم، اعترفوا انهم يشكلون شبكة لتوزيع العملة المزيّفة على عدد من المروجين ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان. كما أفاد الأول بنقل الاموال المزيّفة من بريتال الى بيروت وبإعطائها الى الثاني والثالث، وبدورهما يقومان بتسليمها الى المروجين مقابل /200/$ ثمن كل /1000/$ مزيّفة.
 أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.
رقم : 1014452
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