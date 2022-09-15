حريق بين القبيات وعكار العتيقة



وتوجهت فرق الإطفاء من مركز الدفاع المدني في القبيات الى المكان، حيث العمل جار لاهماد النيران بالتعاون مع اهالي المنطقة الذي سارعوا مع بداية الحريق للتعامل معه بما يملكون من وسائل لحين وصول عناصر الدفاع المدني.