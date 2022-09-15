لبنان: سعر صرف دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه

اسلام تايمز (لبنان) - يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 37500 - 37600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وهو السعر نفسه الذي سجله أمس عند الإقفال.