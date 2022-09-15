فلسطين: حملة اعتقالات في بلدة كفردان غرب جنين

اسلام تايمز (فلسطين) - أعلن نادي الأسير عن حملة اعتقالات قامت بها قوات الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين عقب اقتحامها فجر اليوم طالت كلا من: الأسير المحرّر محمد عدنان عابد والأسير المحرّر محمد مروان مرعي وعمر توفيق طه عابد وشقيقه عامر توفيق طه عابد ومراد ابراهيم توفيق عابد ومحمد مروان خليل مرعي وباسل سامر جميل مرعي ورشاد ابو الهيجاء وتيسير حافظ عابد.