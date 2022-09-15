لبنان- ابو شقرا: 90 % من المحطات مقفلة لأن خسائرنا باتت كبيرة

اسلام تايمز (لبنان) - أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا أن "90% من المحطات مقفلة لأنّ هناك خسائر في بيع المحروقات وهذا الملف يحتاج الى جدولٍ سليم".